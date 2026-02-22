دروازہ توڑ کر خاتون خانہ اور لڑکے پر تشدد، 20 افراد کیخلاف مقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں دروازہ توڑ کر خاتون خانہ اور لڑکے پر تشدد، 20 افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
محلہ فیصل کالونی کا عرفان گھر میں موجود تھا کہ عدنان، چاند، کامران، الماس، وقاص اور15 نامعلوم گھر کے سامنے آکر گالیاں دیتے ہوئے دروازہ توڑ کر زبردستی گھر کے اندر گھس گئے ،گالیاں دینے لگے ، عرفان کی والدہ سرداراں بی بی کو تھپڑ مارے ،دھکا دے کر گرا دیا بھتیجے کو ڈنڈوں سے مارا اہل محلہ اکٹھے ہونے پر ملزمان دھمکیاں دیں اور فرار ہو گئے ۔