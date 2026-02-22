صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دروازہ توڑ کر خاتون خانہ اور لڑکے پر تشدد، 20 افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
دروازہ توڑ کر خاتون خانہ اور لڑکے پر تشدد، 20 افراد کیخلاف مقدمہ

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں دروازہ توڑ کر خاتون خانہ اور لڑکے پر تشدد، 20 افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

محلہ فیصل کالونی کا عرفان گھر میں موجود تھا کہ عدنان، چاند، کامران، الماس، وقاص اور15 نامعلوم گھر کے سامنے آکر گالیاں دیتے ہوئے دروازہ توڑ کر زبردستی گھر کے اندر گھس گئے ،گالیاں دینے لگے ، عرفان کی والدہ سرداراں بی بی کو تھپڑ مارے ،دھکا دے کر گرا دیا بھتیجے کو ڈنڈوں سے مارا اہل محلہ اکٹھے ہونے پر ملزمان دھمکیاں دیں اور فرار ہو گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل