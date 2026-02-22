صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :مقدمہ کی پیروی کرنے پر خاتون کو سرراہ روک کر دھمکیاں

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :مقدمہ کی پیروی کرنے پر خاتون کو سرراہ روک کر دھمکیاں

تتلے عالی(نامہ نگار )مقدمہ کی پیروی کرنے پر خاتون کو سرراہ روک کر دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

نواحی گاؤں مرالی والہ کی رضیہ کے خاوند آصف کو رقم کے تنازع پر چند روز قبل شمشاد عرف سندری وغیر نے فائرنگ کرکے زخمی کر دیاتھا جو میو ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہے ،پیروی سے روکنے کیلئے ملزم شمشاد عرف سندری ہراساں وپریشان کرتا ہے گزشتہ روز رضیہ گھر کی طرف جا ری تھی کہ شمشاد عرف سندری مسلح کلاشنکوف دو کس نامعلوم افراد نے راستہ روک لیا رائفل تان لی مقدمہ کی پیروی سے روکنے کیلئے دھمکیاں دیں۔

