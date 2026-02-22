پریس کلب لالہ موسیٰ کے عہدیداروں کی حلف برداری عید کے بعد ہوگی
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )پریس کلب لالہ موسیٰ کاافتتاحی اجلاس دفتر پریس کلب میونسپل کمیٹی میں منعقدہوا،
اجلاس کی صدارت صدر راؤ محمدرفیق نے کی ، اتفاق رائے سے پریس کلب کی تقریب حلف برداری کے انعقاد کیلئے 7 رکنی کمیٹی تشکیل گئی جس میں راؤ محمد رفیق، عبد الرحمن طارق ، عظیم بٹ ،محمد یاسین بٹ ،افضال احمد طاہر، شفاقت علی مرزا، حاجی عبد الغفار شامل ہیں ،اجلاس میں فیصلہ کیاگیاکہ پریس کلب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری عیدالفطر کے فوری بعد منعقد ہوگی۔