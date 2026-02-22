فاطمۃ الزاہرہ کی سیرت خواتین کیلئے مشعل راہ :اجمل رضا
راہوالی (نمائندہ دنیا )اطہار اہلبیت سے محبت ہی دراصل ایمان کا تقاضا ہے ان سے محبت ،ادب کیے بغیر ایمان نامکمل ہے جبکہ حضرت فاطمۃ الزاہرہ کی سیرت وکردار تعلیمات تمام امت مسلمہ کی خواتین کیلئے مشعل راہ ہیں ،
فاطمۃ الزاہرہ ؓکے یوم وصال کے موقع پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری نے مرکز اصلاح معاشرہ میں عوام کے اجتماع سے دوران خطاب کہا کہ حضرت فاطمۃ الزاہرہ نبی پاک ؐ کے جگر کا ٹکرا اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں جس نے حضرت فاطمۃالزاہرہ کو ناراض کیا اسنے نبی پاک ؐ کو ناراض کیا جبکہ نبی پاک ؐکی ناراضگی دراصل اﷲ کی ناراضگی ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ؐکی چاروں بیٹیاں شان شوکت والی ہیں ہیں ان کا ادب و احترام کرنا نبی پاک ؐکی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے انہوں نے کہا کہ عورتوں میں نبی کریم ؐکو کائنات میں سب سے زیادہ پیا ر حضرت فاطمۃ الزہراہ سے جبکہ مردوں میں سب سے زیادہ مولا علی سے ہے انہوں نے کہا حضرت فاطمۃ الزاہراہ نے ہمیشہ سادگی سے زندگی گزاری مخلو ق خدا کی خدمت کی خیرات کا عمل جار ی رکھادر پر آنے والے سوالی کوکبھی خالی ہاتھ نہ موڑا۔
ہمیشہ پردے کا خیال رکھا نبی پاک ؐ اس قدر فاطمۃ الزاہراہ سے محبت فرماتے کہ آپ ؐ نے فرمایا کہ ہر مومن مسلمان چار شادیاں کرسکتا ہے لیکن میری فاطمہ ؓ کے ہوتے حضرت علی ؓ بھی دوسری شادی نہیں کرسکتے ۔