صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:آوارہ کتے نے 12سالہ بچے کو کاٹ لیا، ہسپتال منتقل

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:آوارہ کتے نے 12سالہ بچے کو کاٹ لیا، ہسپتال منتقل

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا )نواحی گاؤں کالیکی میں آوارہ کتے نے 12سالہ بچے کو کاٹ کر زخمی کردیا جس پر بچے کو مقامی ہسپتال میں داخل کروادیا گیا۔

عزیرولد ذوالفقاربھٹی اپنے گھر سے د کان سے چیز خریدنے کے لئے گلی میں نکلا تو آوارہ کتے نے کاٹ لیا ۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ چند ہفتے قبل بھی دوہٹہ عظمت میں ایک شخص آوارہ کتے کے کاٹ لینے سے جاں بحق ہوگیا تھا۔ ضلع بھر میں آوارہ کتوں نے عوام کا جینا دوبھر کررکھا ہے اور کتے اب تک بیسیوں افراد کو کاٹ کر زخمی کرچکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس