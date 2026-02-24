گجرات:چور گینگ گرفتار ، 4 موٹر سائیکلیں اور پارٹس برآ مد
گجرات(نامہ نگار،سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کی چوکی گرین ٹاؤن کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کار روائی، موٹر سائیکل چوری میں ملو ث 2رکنی شہزاد عر ف شہزادو گینگ گرفتار، 4موٹر سائیکل اور موٹرسائیکل پارٹس کا سامان برآمد کر لیا گیا۔
ایس ایچ او تھانہ سول لائن ضیغم عباس نے پولیس ٹیم انچارج چوکی گرین ٹاؤن نوید اشرف ASIاور دیگر پولیس ٹیم کے ہمراہ موٹرسائیکل چوروں کی خلاف کاروائی کرتے ہوئے 2رکنی شہزاد عرف شہزاد و گینگ گرفتار کرلیا جن سے 4عدد موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل پارٹس کا سامان بھی برآمد کرلیا ، ملزموں میں شہزاد عرف شہزاد و اور کامران ولد محمد جاویدسکنہ محلہ قدرت آباد بستی وزیر آبادشامل ہیں ۔