صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:چور گینگ گرفتار ، 4 موٹر سائیکلیں اور پارٹس برآ مد

  • گوجرانوالہ
گجرات:چور گینگ گرفتار ، 4 موٹر سائیکلیں اور پارٹس برآ مد

گجرات(نامہ نگار،سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کی چوکی گرین ٹاؤن کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کار روائی، موٹر سائیکل چوری میں ملو ث 2رکنی شہزاد عر ف شہزادو گینگ گرفتار، 4موٹر سائیکل اور موٹرسائیکل پارٹس کا سامان برآمد کر لیا گیا۔

ایس ایچ او تھانہ سول لائن ضیغم عباس نے پولیس ٹیم انچارج چوکی گرین ٹاؤن نوید اشرف ASIاور دیگر پولیس ٹیم کے ہمراہ موٹرسائیکل چوروں کی خلاف کاروائی کرتے ہوئے 2رکنی شہزاد عرف شہزاد و گینگ گرفتار کرلیا جن سے 4عدد موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل پارٹس کا سامان بھی برآمد کرلیا ، ملزموں میں شہزاد عرف شہزاد و اور کامران ولد محمد جاویدسکنہ محلہ قدرت آباد بستی وزیر آبادشامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس