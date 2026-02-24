صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:قتل و اقدام قتل کے 5 ملزموں کی نشاندہی پر ناجائز اسلحہ برآ مد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:قتل و اقدام قتل کے 5 ملزموں کی نشاندہی پر ناجائز اسلحہ برآ مد

تتلے عالی(نامہ نگار )پولیس نے قتل واقدام قتل کے پانچ ملزمان کی نشاندہی پر بڑی تعداد میں ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا۔

تتلے عالی پولیس نے قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزمان کی دوران تفتیش انکشاف پروقعہ میں استعما ل ہونے والا اسلحہ عرفان صدیق سکنہ پگالہ سے کلاشنکوف اور پانچ عدد گولیاں بابرولد شرافت علی سکنہ پگالہ سے بھی کلاشنکوف اورپانچ گولیاں،امیر حمزہ ولد شرافت سے کلاشنکوف اور پانچ گولیاں،صابر علی ولد شرافت علی سے پمپ ایکشن 12بور بندوق اوروقاص سکنہ پگالہ سے 244بور رائفل وگولیاں برآمد کرکے ملزمان کیخلاف ناجائز اسلحہ کے الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس