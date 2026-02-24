صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی پر 5روز میں 67افراد گرفتار ، 112گودام اور دکانیں سیل

  • گوجرانوالہ
گرانفروشی پر 5روز میں 67افراد گرفتار ، 112گودام اور دکانیں سیل

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق یکم رمضان المبارک سے 5 رمضان المبارک تک پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے مجموعی طور پر 11ہزار 380سے زائد کارروائیاں کیں۔

خلاف ورزیوں پر 19لاکھ 39 ہزار 500 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کئے گئے جبکہ 112 گوداموں اور دکانوں کو سیل کیا گیا۔ مزید برآں 2 مقدمات کا اندراج اور 67 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ مصنوعی مہنگائی کا باعث بننے والے کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور صارفین کے حقوق کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں مزید بہتری لانے کا حکم

زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

شر گینگ کے مزید 8 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

مصنوعی قلت یا خود ساختہ مہنگائی برداشت نہیں : خالد جاوید

زکریا یونیورسٹی میں قاضی عبدالرحمٰن عابد کی برسی پرتعزیتی اجتماع

پولیس پر فائرنگ و ناجائز اسلحہ کیس میں ملزم کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس