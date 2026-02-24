صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رضوان دلدار چودھری کی جانب سے کا روباری افراد،صحافیوں کیلئے عشائیہ

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر فرینڈز گروپ سمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رضوان دلدار چودھری نے گجرات پریس کلب کے عہدیدار وں ، ممبران ، سمال چیمبر کے عہدیدار وں اور دوست احباب کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا۔

اس موقع پر سینئر صحافی طفیل میر، راجہ تیمور طارق، صدر گجرات پریس کلب سید نوید شاہ، محمود اختر محمود، مدثر اقبال ، داؤد شفیع ، رانا شہزاد ، مرزا محمد یونس، نعیم عظمت ، عاطف ایوب بٹ، ظہیر مرزا، مرزا عبدالسلام، عاصم رضا سید، اظہر جنگی، اعجاز شاکر، چودھری اظہر، حافظ عقیل، تیمور بٹ و دیگر موجود تھے ۔

 

