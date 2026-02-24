صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی فصل سنہری بالیوں میں تبدیل ہونے لگی

  • گوجرانوالہ
گندم کی فصل سنہری بالیوں میں تبدیل ہونے لگی

بارشیں نہ ہوں تواپریل کے پہلے ہفتہ میں کٹائی شروع ہو جائیگی:ماہرین

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں گندم کی فصل سنہری بالیوں میں تبدیل ہونے لگی۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی سمیت تحصیل نوشہرہ ورکاں میں رواں سیزن میں پونے دولاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پر گندم کی منظور شدہ اقسام کی کاشت کی گئی ، گندم کی بہتر پیداوار کیلئے محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے علاقائی سطح پر ماہرین پر مشتمل ٹیمیں ڈیروں، حویلیوں، کھیتوں اور چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی،کھادوں کے استعمال، جڑی بیوٹیوں کی تلفی بارے مفید مشورے دے رہے ہیں،نوشہرہ ورکاں سمیت ضلع بھر میں گندم کی فصل کو دودھیا سٹے لگ گئے ہیں جو سنہری بالیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشیں نہ ہوں دھوپ اسی طرح رہی تواپریل کے پہلے ہفتہ میں گندم کی کٹائی شروع ہو جائیگی البتہ سندھ،بہاولپور کے علاقوں میں آئندہ چند روز تک کٹائی کا آغاز ہوجائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس