صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے سرکل کامونکے میں کھلی کچہری کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے سرکل کامونکے میں کھلی کچہری کا انعقاد

کامونکے (تحصیل رپورٹر )سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے سرکل کامونکے میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے گزشتہ روز کامونکے تھانہ سٹی، صدر، ایمن آباد اور واہنڈو میں کھلی کچہری لگاکر سائلین کی شکایات سنیں اور متعلقہ افسر وں کو فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔ سی پی او گو کا کہنا ہے کہ قانون اور آئین کی بالادستی قائم رکھی جائے گی جبکہ پولیس کی کارکردگی بہتر بنا کر عوام کا اعتماد بحال کیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس