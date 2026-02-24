صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میںسب سے بڑا دسترخوان

  • گوجرانوالہ
وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میںسب سے بڑا دسترخوان

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈویژن کا سب سے بڑا دسترخوان لگایا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے شرکت کی۔۔۔

 مریضوں کے تیمارداروں کے ساتھ روز ہ افطار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ، افتخار مسعود بٹر اور منیر احمد نے وزیرآباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ رمضان افطار میں شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے مریضوں کے لواحقین کیلئے بہترین انتظامات کو سراہا اور عوامی سہولت کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس