گجرات :اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس، 13کیسز نمٹا دئیے

  • گوجرانوالہ
گجرات :اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس، 13کیسز نمٹا دئیے

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائیگی: ڈپٹی کمشنر

گجرات(نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس، 13کیسز نمٹا د ئیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلقہ زیر التوا درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ضلع بھر سے مجموعی طور پر 35کیسز زیر غور آئے جن کا تعلق تحصیل گجرات، کھاریاں اور سرائے عالمگیر سے تھا۔ تفصیلی سماعت اور متعلقہ محکموں کی بریفنگ کے بعد 13 کیسز کو موقع پر نمٹا دیا گیا جبکہ دیگر پر پیش رفت کے لیے متعلقہ افسر وں کو ہدایات جاری کی گئیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صبا سحر، متعلقہ محکموں کے افسران اور ضلعی پولیس کے نمائندے بھی اجلاس میں موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ۔

 

