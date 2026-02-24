صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دفتر یونین کونسل ملکہ تا جھانٹلہ سڑک خستہ حالی کا شکار

  • گوجرانوالہ
جگہ جگہ گڑھے اور ناقص نکاسی آب نہ ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات

گلیانہ(نامہ نگار )دفتر یونین کونسل ملکہ سے جھانٹلہ تک جانے والی مرکزی سڑک طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ جگہ جگہ گڑھے اور ناقص نکاسی آب نہ ہونے کے باعث معمولی بارش بھی سڑک کو تالاب میں تبدیل کر دیتی ہے جس سے آمدورفت بری طرح متاثر ہوتی ہے ۔اہم بات یہ ہے کہ اسی سڑک پر دفتر یونین کونسل ملکہ کے ساتھ ساتھ دو پٹوار سرکل کے دفاتر بھی قائم ہیں، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں شہری انتقال، فرد، رجسٹری اور دیگر سرکاری امور کے سلسلہ میں آتے ہیں۔ سڑک کی خراب حالت کے باعث سائلین کو شدید مشکلات اور ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

واضح رہے کہ چند ماہ قبل محکمہ شاہرات کی جانب سے سڑک کی مرمت کے لیے باقاعدہ پیمائش بھی کی گئی تھی جس سے امید پیدا ہوئی تھی کہ جلد تعمیراتی کام شروع ہوگا، تاہم تاحال عملی پیش رفت نہ ہونے پر شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔اہلیانِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی فوری تعمیر و مرمت اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ شہریوں نے ایم این اے چودھری محمد الیاس سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی مسئلے کا فوری نوٹس لے کر متعلقہ حکام کو کام شروع کرنے کی ہدایات جاری کریں تاکہ درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔

 

