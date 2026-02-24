صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :سحرو افطار میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ، صارفین کا احتجاج

  گوجرانوالہ
ڈسکہ :سحرو افطار میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ، صارفین کا احتجاج

شہری انتہائی مہنگی ایل پی جی خریدنے پرمجبور، خواتین کو کھانا بنانے میں مشکلات

موترہ(نامہ نگار ) ڈسکہ اورنواح میں سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ پر صارفین سراپا احتجاج بن گئے ۔ علاقہ بھرمیں سوئی گیس کمپنی نے سحری اور افطاری کے اوقات میں روزہ داروں کیساتھ دشمنی کا ثبوت دینا شروع کردیا گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کررکھی ہے با ورچی خانے اپنی افادیت کھو بیٹھے ، متعدد شہری بازار سے انتہائی مہنگی ایل پی جی خریدنے پرمجبور ہیں۔ خواتین نے بتایاکہ سحری اور افطاری کیلئے انتظامات انتہائی دشوار ہوکر رہ گئے ہیں صارفین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ علاقہ بھرمیں گیس کی لوڈشیڈنگ سے بگڑتی صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔

 

