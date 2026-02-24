صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عملہ نے نالہ صاف کرکے گندگی دکانوں کے سامنے پھینک دی

  • گوجرانوالہ
کالج روڈ ڈسکہ اور میلاد چوک کے دکانداروں کا کاروبار ٹھپ ، انتظامیہ کیخلاف احتجاج

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ نے نالوں کی صفائی کرنے کے بعد گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے بجائے د کانوں کے آگے لگادئیے ، د کاندار سراپااحتجاج بن گئے ۔ ڈسکہ شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ نے کالج روڈ ڈسکہ اور میلاد چوک میں نالوں کی صفائی کرنے کے بعد نالوں سے نکلنے والی گندگی اٹھانے کے بجائے ان کے ڈھیر د کانوں کے سامنے لگادئیے ہیں، د کانوں کے آگے گندگی کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہوکر رہ گئے ہیں۔

کھانے پینے کی اشیا کی د کانوں کے آگے گندگی کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے گاہک ان دکانوں کا رخ نہیں کررہے جس کی وجہ سے تاجروں کو شدید مشکلات کاسامناکرناپڑرہا ہے ، کالج روڈ ڈسکہ اور میلاد چوک ڈسکہ کے د کانداروں نے بتایاکہ اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے عرصہ دراز کے بعد نالوں کی صفائی کرنے آگئے ہیں تو آگے سے انہوں نے گندگی کے ڈھیر ہماری د کانوں کے آگے لگادئیے ہیں متعدد بار ان کو گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے متعلق شکایات کرچکے ہیں مگر وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں، کافی دن ہوگئے ہیں یہ گندگی کے ڈھیر دوکانوں کے آگے پڑے ہوئے ہیں د کانداروں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’کمشنر گوجرانوالہ ’ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

