صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :سٹریٹ لائٹس مرمت نہ کی جاسکیں، گھپ اندھیرا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :سٹریٹ لائٹس مرمت نہ کی جاسکیں، گھپ اندھیرا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد ونواح میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سٹریٹ لائٹس مرمت نہ کی جاسکیں،

شہر کی سڑکوں پر گھپ اندھیرا ’میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے متعلقہ شعبہ نے چپ سادھ لی چوری چکاری کی وارداتوں کاخدشہ ،علاقہ مکین میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے متعلقہ شعبہ کیخلاف سراپا احتجاج بن گئے ، علاقہ بھرکی گلی محلوں سمیت سڑکوں پر نصب سٹریٹ لائٹس جوکافی عرصہ سے خراب پڑی ہیں مرمت نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی سڑکوں پر گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے میونسپل کمیٹی ڈسکہ والے ہر سال بجٹ کے موقع پر سٹریٹ لائٹس کی تبدیلی ودرستگی کابجٹ منظور کرتے ہیں جو لاکھوں روپے میں ہوتا ہے لیکن بجٹ منظور ہونے کے باوجود اس گھمبیر مسئلہ کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جارہی جس کی وجہ سے رات کے وقت راہگیروں ’سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کاسامنا کرناپڑتا ہے سٹریٹ لائٹس ناکارہ ہونے کے سبب چوری و چکاری کی وارداتوں کابھی خدشہ بڑھ رہاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے گرد ترقیاتی کام سست روی کا شکا ر

جھگڑوں کی روک تھام :جنرل ہسپتال انتظامیہ کا پولیس کو مراسلہ

گورنر سلیم حیدر کی بری امام کے مزار پرحاضری

ڈی جی ایل ڈی اے کا شہرکے ترقیاتی منصوبوں کادورہ

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

ایئرپورٹ پر مسافروں کیلئے نئے بورڈنگ برج نصب کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق