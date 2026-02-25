صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھونکل میڈیکل کمپلیکس پورے علاقہ کیلئے نعمت ثابت ہو گا:مقررین

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحریک منہاج القرآن دین کی ترویج کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر ہر مشکل گھڑی میں خدمت انسانیت کیلئے کوشاں رہتی ہے ،

 منہاج ویلفیئر فاونڈیشن کے زیر انتظام دھونکل میڈیکل کمپلیکس پورے علاقہ کیلئے نعمت ثابت ہو گا،ان خیالات کا اظہار منصور قاسم اعوان ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز فا ئونڈیشن پاکستان نے منہاج ویلفیئر فا ئو نڈیشن کے زیر انتظام چیئرٹی ڈنر میں کیا ۔تقریب سے رضوان احمد قاضی ،بابو شعیب ادریس ، امتیاز احمد گل ،پروفیسر ڈاکٹر عاصم شہباز،سید آل احمد، مہر فیاض فیضی، ملک یوسف چاند، عمران مغل ،توصیف چاند،محمد عثمان و دیگر نے خطاب کیا ،اس موقع پر دھونکل میڈیکل کمپلیکس کیلئے 96 لاکھ روپے کے فنڈز جمع ہوئے ۔

 

