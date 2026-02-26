صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

د کانداروں اورشہریوں میں صفائی کے حوالے سے آگاہی پمفلٹس تقسیم

  • گوجرانوالہ
د کانداروں اورشہریوں میں صفائی کے حوالے سے آگاہی پمفلٹس تقسیم

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا )حافظ آباد میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوام میں صفائی مہم کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے واک کی قیادت کی ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم حمید ، سی او ایم سی اکرام اﷲ سندھو، گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران رضوان احمد، منصورعباس ، فرحان اشرف سمیت شہریوں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینٹری ورکرز اورملازمین واک میں شریک تھے ۔ایم سی آفس سے شروع ہونے والی صفائی مہم آگاہی واک کچہری بازار سے ہوتے ہوئے ونیکے چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ۔ آگاہی واک کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسر وں نے د کانداروں اورشہریوں میں صفائی مہم کے حوالے سے آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی سکیورٹی الرٹ، ایس او پیز نافذ

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 3 میٹر منقطع

شادی شدہ خاتون سے ملزموں کی گن پوائنٹ پر زیادتی

کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹے میں گرفتار

بوگس چیک، امانت میں خیانت پر مقدمات

کاپی رائٹ آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی