صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل آفس کامونکے میں مبینہ رشوت ستانی کا انکشاف

  • گوجرانوالہ
تحصیل آفس کامونکے میں مبینہ رشوت ستانی کا انکشاف

شہری نے فرد کیلئے رشوت لینے پر کلرک کیخلاف اینٹی کرپشن کو درخواست دیدی

کامونکے (تحصیل رپورٹر )تحصیل آفس کامونکے میں مبینہ رشوت ستانی کا انکشاف، شہری نے کلرک کے خلاف اینٹی کرپشن کو درخواست دیدی ۔ بتایا گیا ہے کہ تحصیل آفس کامونکے میں تعینات کلرک سفیان کے خلاف مبینہ طور پر رشوت لینے کی شکایت اینٹی کرپشن کو موصول ہوگئی۔ شہری محمد اکرم نے الزام عائد کیا ہے کہ فرد کے اجرا کے لیے اس سے 10 ہزار روپے رشوت طلب کی گئی۔ مدعی محمد اکرم کے مطابق وہ فرد کے حصول کے لیے متعدد بار تحصیل آفس کے چکر لگاتا رہا، جہاں ملزم کلرک مختلف حیلے بہانوں سے کام ٹالتا رہا اور کبھی نیٹ ورک جبکہ کبھی کمپیوٹر خراب ہونے کا جواز پیش کرتا رہا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ دو روز تک خوار کیا گیا اور بار بار دفتر کے چکر لگوائے گئے ۔ محمد اکرم نے مؤقف اختیار کیا کہ بعد ازاں سفیان نے فرد جاری کرنے کے لیے 10 ہزار روپے کا مطالبہ کیا، رقم ادا کرنے کے بعد اسے فرد جاری کی گئی۔ دوسری جانب جب اس حوالے سے کلرک سفیان سے رابطہ کیا گیا تو ا ن کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی رشوت نہیں لی بلکہ سرکاری فیس وصول کی ہے ۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن حکام نے درخواست وصول کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی اور مزید کارروائی تحقیقات کی روشنی میں عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی