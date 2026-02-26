صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں پر رمضان المبارک میں فلڈ لائٹس کرکٹ کا جنون

  • گوجرانوالہ
شہریوں پر رمضان المبارک میں فلڈ لائٹس کرکٹ کا جنون

نماز تراویح کے بعد سحری تک مقابلے ، چوکوں چھکوں سے شائقین لطف اندوز

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ کے شہریوں پر رمضان المبارک میں فلڈ لائٹس کرکٹ کا جنون سوار ہو گیا،کھیل کے ساتھ ساتھ نوجوان اور بچے خوب ہلہ گلہ کرنے میں مصروف ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ماہ صیام میں مصنوعی روشنیوں میں ہونے والے ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعدادگرائونڈ میں آتی ہے اور سحری تک ان میچوں سے لطف اندوز ہوتی ہے ۔یہ میچ نماز تراویح کے بعد شروع ہوتے ہیں اور سحری تک چلتے ہیں۔نوجوان کھلاڑیوں کے چوکے چھکے گرائونڈ کی رونق کو بھی دو بالا کرتے ہیں ۔کرکٹ ٹورنامنٹ کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیا فروخت کرنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے ۔شائقین میچ دیکھنے کے ساتھ ساتھ گرائونڈ کے باہر سجے فو ڈ سٹال سے مختلف قسم کے کھانے بھی کھاتے نظر آتے ہیں جبکہ گلی محلوں اور سڑکوں پر بھی نوجوان رات گئے مصنوعی رشنیوں میں کر کٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔شہریوں کا کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں میچ دیکھ کر وہ بہت لطف اندوز ہوئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی سکیورٹی الرٹ، ایس او پیز نافذ

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 3 میٹر منقطع

شادی شدہ خاتون سے ملزموں کی گن پوائنٹ پر زیادتی

کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹے میں گرفتار

بوگس چیک، امانت میں خیانت پر مقدمات

کاپی رائٹ آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی