صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مساجد اور سہولت بازار میں ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکاروں میں انعامات تقسیم

  • گوجرانوالہ
مساجد اور سہولت بازار میں ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکاروں میں انعامات تقسیم

حافظ آباد (نامہ نگار، نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران حمید نے رمضان المبارک میں مساجد اور ۔۔۔

سہولت بازار میں دلجمعی سے ڈیوٹی دینے والے 27پولیس ملازمین اور افسر وں میں پانچ پانچ ہزار روپے کے کیش پرائز اور تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کئے ۔اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں رمضان المبارک کے دوران سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں۔ داخلی وخارجی راستوں پر نہ صرف سخت چیکنگ کی جارہی ہے بلکہ سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھنے کے لئے پولیس کی موبائل ٹیمیں بھی گشت پر مامور ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی سکیورٹی الرٹ، ایس او پیز نافذ

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 3 میٹر منقطع

شادی شدہ خاتون سے ملزموں کی گن پوائنٹ پر زیادتی

کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹے میں گرفتار

بوگس چیک، امانت میں خیانت پر مقدمات

کاپی رائٹ آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی