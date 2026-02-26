صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی پر مزد 31دکانیں سیل ، 27افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
گرانفروشی پر مزد 31دکانیں سیل ، 27افراد گرفتار

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ نے رمضان المبارک کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کیلئے اقدامات تیز کر د ئیے ۔۔۔

پرائس کنٹرول، رمضان نگہبان کارڈ کی تقسیم، سہولت بازاروں کے قیام اور مستحق افراد کے لیے دسترخوانوں کے انتظامات مؤثر انداز میں جاری ہیں۔24 فروری کو ضلع بھر میں 2,678 انسپکشنز کی گئیں۔ 175 اوورچارجنگ کے کیسز سامنے آئے جن پر 5 لاکھ 87 ہزار 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مزید برآں 31 دکانیں سیل اور 27 افراد کو گرفتار کیا گیا۔یکم رمضان سے اب تک مجموعی طور پر 16,720 انسپکشنز کی جا چکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایونیو ون، جوبلی، موہلنوال میں گندگی کے ڈھیر، رہائشی پریشان

شہر میں 133 سرکاری سکولوں کی عمارتیں خطرناک قرار

سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے عبدالخبیر آزاد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی سے نئے کلاس رومز کامنصوبہ متاثر

آئی جی کی بھکر حملے میں زخمی پولیو ورکر کی عیادت

چیف سیکرٹری کی جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی