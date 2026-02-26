صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر صفائی ستھرائی کیلئے انتظامیہ سے تعاون کریں :اے سی وزیر آ باد

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہریوں میں صفائی کا شعور بیدار کرنے اور ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنے کیلئے وزیرآباد میں ۔۔۔

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیرزادہ اور منیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وزیرآباد عامر بشیر نے کی۔ اللہ والا چوک سے نکالی گئی واک میں شہریوں، سماجی شخصیات اور عملے نے شرکت کی۔ واک کے دوران اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے شہریوں کو پیغام دیا گیا کہ کچرا مقررہ مقامات پر ڈالیں اور ستھرا پنجاب ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں ۔ 

 

