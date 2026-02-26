صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نورکوٹ میں جدید ڈرائیونگ سکول اور لائسنس برانچ قائم

  • گوجرانوالہ
نورکوٹ میں جدید ڈرائیونگ سکول اور لائسنس برانچ قائم

آر پی او خرم شہزاد کا شکرگڑھ، نارووال کا دورہ ، پولیس سٹیشن چک امرو کا معائنہ

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے گزشتہ روز ضلع نارووال کا دورہ کیا۔ دورانِ دورہ آر پی او نے ایس ڈی پی او آفس شکرگڑھ، نارووال، مال خانہ شکرگڑھ اور پولیس سٹیشن چک امرو کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرنٹ ڈیسک، حوالات، مال خانہ اور ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ان شعبہ جات کو مزید بہتر، مؤثر اور عوام دوست بنانے کے لیے احکامات جاری کیے ۔آر پی او نے پولیس افسر وں کو ہدایت کی کہ تھانوں میں آنے والے سائلین سے خوش اخلاقی، عزت و احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں پیش آیا جائے جبکہ ریکارڈ اور دیگر انتظامی امور کو شفاف اور بروقت رکھا جائے ۔ آر پی او نے شکرگڑھ میں کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا سائلین کے مسائل غورسے سنے اور متعلقہ افسر وں کو موقع پر ہی مسائل کے فوری اور قانونی حل کے احکامات جاری کیے ۔ بعد ازاں آر پی او نے نورکوٹ میں پولیس خدمت مرکز، جدید ڈرائیونگ سکول اور لائسنس برانچ کا افتتاح کیا۔ نورکوٹ میں قائم پولیس خدمت مرکز شہریوں کو ایک ہی چھت تلے مختلف پولیس سہولیات فراہم کرے گا جبکہ جدید ڈرائیونگ سکول میں تربیت حاصل کرنے کے بعد شہری اسی مقام سے باآسانی ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کر سکیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی