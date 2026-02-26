صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین بیلٹس کی فوری صفائی، شجرکاری ،تزئین و آرائش تیز کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گرین بیلٹس کی فوری صفائی، شجرکاری ،تزئین و آرائش تیز کرنے کی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے جناح سٹیڈیم، جی ٹی روڈ اور گوندلانوالہ چوک سے ملحقہ گرین بیلٹس اورسروس روڈ کا دورہ کیا۔۔۔

 دورے کے دوران انہوں نے سٹیڈیم کے اطراف، جی ٹی روڈ اور گوندلانوالہ چوک کے گرد واقع گرین بیلٹس کی صفائی، گھاس کی کٹائی، پودوں کی بحالی اور سروس روڈ کی مجموعی حالت کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے حکام کو ہدایت جاری کی کہ گرین بیلٹس کی فوری صفائی کو یقینی بنایا جائے اور شجرکاری و تزئین و آرائش کے کام کو تیز کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی