صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیری ڈبہ نہر میں جا گرا، ایک جاں بحق ،دوسرازخمی

  • گوجرانوالہ
کیری ڈبہ نہر میں جا گرا، ایک جاں بحق ،دوسرازخمی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تیز رفتار کیری ڈبہ بے قابو ہو کر نہر میں جا گراجس سے ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہوگیا۔

 ریسکیو1122کے غوطہ خوروں نے انتہائی جانفشانی سے کام کرتے ہوے کیری ڈبہ اور جاں بحق ہونے والے شخص کی نعش نکال لی۔وزیرآباد کے علاقہ قادر آباد بیراج کے قریب بلوکی لنک نہر میں کیری ڈبہ ویگن حادثے کا شکار ہو کر نہر میں جا گری ، جس میں دو افراد سوار تھے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122کی واٹر ریسکیو ٹیم نے فوری رسپانس دیتے ہوئے واٹر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔عینی شاہدین نے بتایا کہ سٹیئرنگ ٹوٹنے پرکیری ڈبہ ویگن سڑک پر بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ حادثے میں ایک شخص خود باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا جبکہ دوسرا گاڑی سمیت نہر میں ڈوب گیا۔ کیری ڈبہ سوار 55سالہ عارف ولد شریف جاں بحق جبکہ 38سالہ رضوان حیدر ولد باقر شاہ زخمی ہوگیا جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی اورہسپتال منتقل کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ