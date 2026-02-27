صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھٹالہ ڈرین میں ہیوی مشینری سے بیڈ کلیرنس ڈیسلٹنگ کا آغاز

  • گوجرانوالہ
کھٹالہ ڈرین میں ہیوی مشینری سے بیڈ کلیرنس ڈیسلٹنگ کا آغاز

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)گجرات میں مون سون سیزن سے قبل نکاسی آب کے نظام کو بہترو فعال بنانے کے لیے واسا گجرات نے تاریخی اقدام اٹھاتے ہوئے شہر کے مرکزی کھٹالہ ڈرین میں پہلی بار ہیوی ایکسکیویٹر ہیوی مشینری کے ذریعے بیڈ کلیرنس ڈیسلٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ،

گلزار مدینہ چوک سے کھٹالہ چناب تک تقریباً 5 کلومیٹر طویل نالے کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ نے جاری کام کی نگرانی کرتے کہاواسا گجرات مون سون سے قبل تمام برساتی نالوں، سیوریج لائنوں اور ڈسپوزل سٹیشنز کی صفائی کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کر رہا ہے۔

 

