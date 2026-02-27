صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبان رمضان کارڈ زکی تقسیم کاسلسلہ جاری :عبدالرزاق

  • گوجرانوالہ
نگہبان رمضان کارڈ زکی تقسیم کاسلسلہ جاری :عبدالرزاق

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا‘نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ایسے مستحق افراد جنہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نگہبان رمضان کارڈ مل چکے ہیں

 فوری طور پر دس ہزار روپے کی مالی امداد وصول کر لیں جومختلف بنکوں کی فرنچائزڈ شاپس سے وصول کی جا سکتی ہے حکومت کی جانب سے حافظ آباد ضلع کے 28ہزار سے زائد مستحق افراد کو نگہبان رمضان کارڈ کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور ابتک 20ہزار سے زائد کارڈ لوگوں کو انکے گھروں تک تقسیم کیے جا چکے ہیں ۔ مستحق افراد کی رہنمائی،بائیو میٹرک،فنگر پرنٹس اور دیگر سروسز کے لیے ضلع کونسل ہال حافظ آباد اور گورنمنٹ ہائی سکول پنڈی بھٹیاں میں ایک ،ایک کیمپ سنٹر قائم کیا گیا ہے جہاں نادرا اور دیگر محکموں کی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اگر کسی کوئی اے ٹی ایم کارڈ کے حوالہ سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ان سنٹرز پر آکر رہنمائی حاصل کر سکتا ہے ۔ دریں اثناڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں لگائے جانے والے نگہبان رمضان دستر خوان کادورہ کیا جہاں انہوں نے کھانے ،پینے کی اشیاء اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ