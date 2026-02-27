موٹر سائیکل سوار خاتون کار کی زد میں آکر جاں بحق
کامونکے (نامہ نگار)تیز رفتار کار کی زد میں آکر موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق جبکہ نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔
بتایا گیا ہے کہ گزشتہ صبح حبیب پورہ کی اٹھاون سالہ شمیم بی بی اور اُس کا بھانجا سترہ سالہ امیر علی موٹر سائیکل پر لاہور سے واپس آرہے تھے کہ جی ٹی روڈ پرگھنیا کے نزدیک تیز رفتار کار نے اُنہیں ٹکر مار دی۔ ریسکیو 1122کی ٹیموں نے زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کردیا جہاں کچھ دیر موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد شمیم بی بی دم توڑ گئی جبکہ امیر علی کی حالت تسلی بخش بتائی جارہی ہے ۔ حادثہ کے بعد ڈرائیور کار سمیت فرار ہوگیا۔ صدر پولیس مصروفِ تفتیش ہے ۔