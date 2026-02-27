صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا برادری کے بچوں کو رعایتی تعلیم کیلئے معاہدوں پر دستخط

  • گوجرانوالہ
وکلا برادری کے بچوں کو رعایتی تعلیم کیلئے معاہدوں پر دستخط

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار کے صدر رانا فرحان خاں اور سیکرٹری بار حق نواز اہتجر کے ساتھ الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے وفد کی کمیٹی روم سیشن کورٹ میں میٹنگ ہوئی۔

وفد کی نمائندگی چیئرمین نجی سکول و سی ای او عمر ان گل اور ڈائریکٹر آپریشنز طیب شہزاد نے کی۔میٹنگ میں وکلا برادری کے بچوں کو معیاری تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کیلئے مختلف معروف تعلیمی اداروں کیساتھ داخلہ وماہانہ فیس میں خصوصی رعایت دینے کیلئے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ۔جن اداروں سے معاہدے طے پائے ان میں رلز سکول، ایمپیکس گروپ آف کا لج، دی ریڈ ز سکول وکالج، اقرا ماڈل ہائی سکو ل، سائنس بیس سکول سسٹم سمیت دیگر نجی سکولز و کالجز کی مختلف برانچز شامل ہیں۔اس اقدام کا مقصد وکلا برادری کے بچوں کو معیاری تعلیمی اداروں میں مناسب فیس پر داخلے کی سہولت فراہم کرنا اور تعلیمی اخراجات میں ریلیف دینا ہے ۔ شہر کے مزید نامور سکولز وکالجز کی مکمل فہرست جلد جاری کر دی جائیگی۔صدر بار رانا فرحان خاں نے اس موقع پر کہا بار اپنے ممبران کی بہبود کیلئے ہرممکن اقدامات جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ:ایمپریس مارکیٹ، برنس روڈ کادورہ، نرخوں کا معائنہ

واٹر مافیا پھر سرگرم:مختلف مقامات پر غیر قانونی ہائیڈ رنٹس کا انکشاف

تنخواہ کی عدم ادائیگی، ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر ناظم آباد کی گرفتاری کا حکم

260 گراں فروشوں پر 17لاکھ سے زائد جرمانہ، 15 گرفتار، 3 دکانیں سربمہر

گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع

ڈمپر کی ٹکر سے وین ڈرائیور جاں بحق، ایک زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ