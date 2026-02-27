صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹواری، ٹریفک پولیس اہلکاررشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • گوجرانوالہ
پٹواری، ٹریفک پولیس اہلکاررشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)محکمہ اینٹی کرپشن نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرکے پٹواری اور ٹریفک پولیس کے ملازم کو رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ۔

یہ کارروائیاں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھہ کی ہدایات اور ڈویژنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ امجد شہزاد کی زیر نگرانی عمل میں لائی گئیں۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن نارووال رانا مبشر نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ مشترکہ کارروائی میں پٹواری شاہد محمود کو جائیداد کا انتقال کرنے کے عوض 20ہزار اور ٹریفک پولیس کے کار لفٹر انیس کو 18ہزار رشوت وصول کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لئے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا شبیر اشرف کاکہناہے کہ عوام کو بلیک میل کرکے رشوت وصول کرنیوالے ملازمین کسی رعایت کے مستحق نہیں ،ایسے ملازمین کا ٹھکانہ جیل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ:ایمپریس مارکیٹ، برنس روڈ کادورہ، نرخوں کا معائنہ

واٹر مافیا پھر سرگرم:مختلف مقامات پر غیر قانونی ہائیڈ رنٹس کا انکشاف

تنخواہ کی عدم ادائیگی، ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر ناظم آباد کی گرفتاری کا حکم

260 گراں فروشوں پر 17لاکھ سے زائد جرمانہ، 15 گرفتار، 3 دکانیں سربمہر

گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع

ڈمپر کی ٹکر سے وین ڈرائیور جاں بحق، ایک زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ