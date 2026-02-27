صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کی نئی کابینہ تشکیل

  • گوجرانوالہ
فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کی نئی کابینہ تشکیل

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کی نئی کابینہ تشکیل دیدی گئی۔

سالانہ انتخابات میں نذیر مغل صدر اور آصف ریاض جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے جنہو ں نے مشاورت سے دیگرعہدیدار فائنل کردئیے جسکا اعلان سابق صدور آفتاب رضوی ،خرم شہزاد، سکندر حیات اور لطیف بٹ نے کیا۔ جسکے مطابق علی سکندر سینئر نائب صدر،عابد گوگا بٹ نائب صدر،ایچ اے حمید جائنٹ سیکرٹری،محمد علی سجن سیکرٹری اطلاعات،میاں نذیر فنانس سیکرٹری اور بابر کھوکھر آفس سیکرٹری ہونگے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ