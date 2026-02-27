صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی

  • گوجرانوالہ
تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی

علی پور چٹھہ ‘احمد نگر چٹھہ (تحصیل رپورٹر‘نمائندہ دنیا )تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی ۔

پولیس تھانہ احمد نگر نے ڈمپر قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی ۔ عبدالرحمن ولد آصف محمود قوم راجپوت سکنہ ڈوگراں والہ جسکی عمر 16بتائی جاتی ہے جو اپنے موٹر سائیکل بلا نمبری پر سوار کیلاسکے سے جانب احمد نگر آرہا تھا تیز رفتار ٹرک جسے ڈرائیور الطاف پٹھان سکنہ پشاور چلا رہا تھا نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ،ڈمپر موٹر سائیکل سوار کو کچلتے ہوئے گزرگیا جس سے عبدالرحمن کی موقع پر موت ہو گئی ٹرک اور ڈرائیورکو مقامی پولیس نے قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی ۔شہریوں نے روزانہ کی بنیاد پر خونی ڈمپر کے حادثات پر ارکان اسمبلی کی خاموشی پر شدید تشویس کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے شہری آبادی میں ڈمپرز کاداخلہ بند کر نے کا مطالبہ کیا ہے ۔یاد رہے ایک ماہ میں ڈمپر کی ٹکر سے تیسرا نوجوان لقمہ اجل بن چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

اورنج لائن ٹرام منصوبہ، 80 ارب روپے کا پی سی ون منظور

ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی :عمر عباس

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

پرائس کنٹرول میکینزم پر انتظامیہ متحرک، 16 دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ