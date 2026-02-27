ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے کڈنی سینٹر گجرات کا دورہ کیا، بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کی اور سینٹر کے مختلف شعبہ جات و وارڈز کا معائنہ کیا۔
انہوں گزشتہ سال کیے گئے اخراجات اور زیرعلاج مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بتایا گیا کہ جنوری 2026 کے دوران کڈنی سینٹر میں 3237 ڈائیلسز کیے گئے ، ادارے میں مجموعی طور پر اب تک 2 لاکھ 31 ہزار 172 ڈائیلسز کیے جا چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 119 سے زائد مریضوں کا مفت یا رعایتی ڈائیلسز کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کنارہ نجی ریستوران میں فنڈ ریزنگ مہم کے دوران مخیر حضرات سے کڈنی سینٹر کے اس عظیم فلاحی مشن کو جاری رکھنے کا کہااس موقع پرصدر بزنس فورم جرمنی ناصر محمو د چوہدری کو کڈنی سنٹر گجرات کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر نامزد کر دیا گیا۔ ناصر محمود نے بورڈ آف گورنرز ممبران کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہا رکرتے 4 مارچ کو کڈنی سنٹر کے لئے ہونے والے چیرٹی افطار ڈنر میں 25 لاکھ روپے کڈنی سنٹر کو دینے کا اعلان کیا اور ماہانہ 50 ہزار روپے دینے کا اعلان بھی کیا۔