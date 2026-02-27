صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا مریدکے ، کامونکے ، وزیرآباد، علی پور چٹھہ ،پنڈی بھٹیاں کادورہ ،ترقیاتی کاموں کاافتتاح ، معائنہ کیا، ہدایات جاری

گوجرانوالہ، کامونکے ،وزیرآباد،علی پورچٹھہ (سٹاف رپورٹر،نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر،تحصیل رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے مختلف شہروں کا دورہ کر کے دورے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام (پی ڈی پی)کے تحت کاموں کا افتتاح اور سکیموں کا معائنہ کیا۔ وزیر بلدیات نے مریدکے ، کامونکے‘ وزیر آباد، علی پور چٹھہ اور پنڈی بھٹیاں کا دورہ کیا۔ کامونکی میں کمشنر نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، اسسٹنٹ کمشنر زرغونہ خالد سعید ،ایم پی اے چودھری اختر علی بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے صوبائی وزیر کو پی ڈی پی پر بریفنگ دی گئی۔ ذیشان رفیق نے ضلعی افسروں کو ہدایات جاری کرتے کہا کہ پی ڈی پی کی شکل میں وزیراعلیٰ مریم نواز کے شہروں کی تعمیر و ترقی کے تاریخی سفر کا آغاز ہوگیا۔ مریم نواز کے سوہنا پنجاب کے تحت اگلے 25 سال تک کی آبادی کیلئے سکیمیں بنیں گی۔

صوبائی وزیر نے کامونکی بازار، انڈر پاس کا بھی دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔  وزیر آباد میں افتتاحی تقریب میں ایم این اے بلال فاروق تارڑ، ایم پی اے وقار چیمہ،عدنان افضل چٹھہ نے بھی شرکت کی۔ ذیشان رفیق نے کہا پی ڈی پی شہروں کے دہائیوں سے موجود مسائل کے حل کا باعث بنے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام سکیموں کو شفافیت اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے ۔ کھدائی والی جگہوں پر سیفٹی ہر صورت میں یقینی بنائی جائے ۔  صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے وزیرآباد میں پی ڈی پی کے تحت آلہ آباد میں باقاعدہ سنگ بنیاد کے موقع پرکہاکہ وزیرآباد میں 92 کلومیٹر پر محیط سیوریج لائنیں بچھا رہے ہیں 7 ارب کے قریب فنڈز استعمال ہوں گے ،نکاسی آب کے دیرینہ مسائل کا خاتمہ ممکن ہوگا،زیر زمین پانی کی بگڑتی صورتحال پر قابو پانا ممکن ہوگا، آئندہ 100 سال تک کی آبادی کو ملحوظ رکھتے ہوے کام کا آغاز کیا جارہا ہے ۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ علی پورچٹھہ کی ترقی اور بہتری کیلئے بھی خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ اس شہر کو بنیادی سہولیات سے محرومی سے نکالا جا سکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے علی پورچٹھہ میں پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ