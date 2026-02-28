منڈی بہا الدین:ریکارڈ درستگی کیلئے رشوت لینے پر پٹواری‘ 2منشی گرفتار
سرکل آفیسر اینٹی کرپشن منڈی بہا ئو الدین مرزا عمران الحق کی ہدایت پر ٹیم نے زمین کے ریکارڈ کی درستگی کیلئے رشوت لیتے علی حسن اور بلال احمد منشی پٹواری حلقہ نواں لوک کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں ملزموں کی نشان دہی پر حلقہ نواں لوک پٹواری عبد الحنان کو بھی گوڑھا محلہ گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔