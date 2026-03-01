صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ سے دکاندار زخمی

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ سے دکاندار زخمی

علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )نواحی علاقہ ساروکی چیمہ میں واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہو گیا جبکہ ملزم فرار ہو گئے ۔

ساروکی چیمہ کے رہائشی 50سالہ افضال احمد کی دکان پر گزشتہ رات دو ڈاکو موٹرسائیکل پر آئے اور لوٹنے کی کوشش کی ۔ اسی دوران افضال احمد نے اپنی حفاظت کے لیے کاؤنٹر کے نیچے رکھا پسٹل اٹھانے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔زخمی کو تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم خریداری: گوداموں کی مرمت کا حکم

آر پی او کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

کلورکوٹ: پھل، سبزی اور برائلر مہنگا ، غریب پریشان

پیرا فورس افسر رمضان کے دوران فیلڈ میں متحرک

بازاروں میں دن دہاڑے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت

پر تشدد واقعات ، نشہ میں دھت شہری کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل