صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :مستحق افراد کیلئے رمضان امدادی پیکیج کی تقسیم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :مستحق افراد کیلئے رمضان امدادی پیکیج کی تقسیم

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈ یشن وزیرآباد کے زیر اہتمام نجی مارکی میں مستحق افراد کیلئے رمضان امدادی پیکیج کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی جس میں 700سے زائد مستحق گھرانوں کو ماہِ مقدس کیلئے راشن فراہم کیا گیا۔

 تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد مشتاق بٹ،اے سی وزیرآباد جواد حسین پیرزادہ، الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد خالد شیخ،ضلعی امیر جماعت اسلامی ناصر محمود کلیر،ضلعی نائب امیر صابر حسین بٹ،صدر مرکزی تنظیم تاجران ناصر محمود اللہ والے ،سیکرٹری عمران منیر بٹ،رضا نصیر ،دانش علی،حافظ عبد المتین و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم خریداری: گوداموں کی مرمت کا حکم

آر پی او کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

کلورکوٹ: پھل، سبزی اور برائلر مہنگا ، غریب پریشان

پیرا فورس افسر رمضان کے دوران فیلڈ میں متحرک

بازاروں میں دن دہاڑے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت

پر تشدد واقعات ، نشہ میں دھت شہری کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل