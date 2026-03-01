صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں سے پروموشنل بیگز کی قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کو نوٹس

  • گوجرانوالہ
شہریوں سے پروموشنل بیگز کی قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کو نوٹس

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گوجرانوا لہ /وزیرآباد نوید احمد کی ہدایت کی روشنی میں ضلعی تحفظِ صارف کونسل کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔

 صارف قوانین پر عملدرآمد نہ کرنیوالے دکانداروں کو نوٹسز جاری کر د ئیے گئے ہیں۔مختلف برانڈز اور شاپنگ مالز تحریری ضمانت دینے کے باوجود غیر قانونی طور پر پروموشنل بیگز کی قیمت وصول کرتے پائے گئے جس پر فوری ایکشن لیا گیا۔سیکرٹری کنزیومر پروٹیکشن کونسل چودھری محمد فاروق نے کہا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صارفین کے حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اوموڈا اینڈ جیکو نشاط کا پارکو گنور لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ

جنرل ہسپتال انتظامیہ کی کارروائی ملنے والا کمسن بچہ ماں کے سپرد

گورنر کا بذریعہ ٹرین اسلام آباد سفر، عملے کااستقبال

وزیر ہاؤسنگ کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ترقیاتی کاموں میں غفلت پر ایم ڈی واسا جہلم معطل

چکن کی قیمت میں 15روپے کلو اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل