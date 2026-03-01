صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ سعدیہ جمال لیگی رہنما مد ثر قیوم کا دورہ سہولت بازار

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ سعدیہ جمال لیگی رہنما مد ثر قیوم کا دورہ سہولت بازار

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )لیگی رہنما حاجی مدثر قیوم ناہرا نے اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال کے ہمراہ سہولت بازار کا دورہ کیا

 جہاں انہوں نے مختلف سٹالز پر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق سہولت بازاروں کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹی پی ون فعال بنانے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری

کلفٹن میں سولر پینل شوروم اور دفتر دوبارہ سیل کرنے پر عدالت برہم

افغان حکومت ہوش کے ناخن لے ،سنی تحریک

گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ،11دکانیں سربمہر

افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی فنڈز کی تجویز

میرپور خاص:ماہ صیام میں بھی کیمیکل سے دودھ کی تیاری جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل