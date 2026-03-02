صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکی روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا ،110کلو گوشت تلف

  • گوجرانوالہ
مکی روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا ،110کلو گوشت تلف

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)مکی روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا جس میں سے 110کلو گوشت تلف کردیا جبکہ رانا کالونی اور حافظ آباد روڈ پر 2 ڈیری شاپس بند کرکے 2 مقدمات درج کر اد ئیے ۔

 بتایا گیا ہے کہ دودھ کا سیمپل فیل ہونے پر ملک شاپس کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ، غیر قانونی مذبح خانے میں بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت تیار کیا جارہا تھا، قوانین کے خلاف واش روم کیساتھ گوشت لٹکایا پایا گیا، گوشت لٹکانے کیلئے زنگ آلود ہکس کا استعمال، صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان میں گرانفروشی جاری امن وامان بہتر

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، علما، تاجروں کی شر کت

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے بازاروں میں اشیا کی قیمتیں چیک کیں

سردار امجد علی میکن کی چچازاد بہن سپردِ خاک، قل آج

تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد

مسلم سٹوڈنٹس لیگ کی جانب سے روڈ افطار اور مستحقین کیلئے افطاری جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ