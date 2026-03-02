صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

  • گوجرانوالہ
رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

گلیانہ(نامہ نگار )یونین کونسل ملکہ کے گاؤں رسولپور سیداں کی مین روڈ پر نالوں میں کچرا جمع ہونے کے باعث دو ماہ سے کھڑا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔

پانی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے جبکہ پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ۔مقامی افراد کے مطابق صفائی کا عمل باقاعدگی سے نہیں کیا جا رہا اور متعلقہ ٹیمیں چند مخصوص مقامات تک محدود رہتی ہیں جس کے باعث مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ اہلِ علاقہ نے اعلیٰ حکام سے رسولپور سیداں مین روڈ پر بند نالوں کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائیاں ناکافی، ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ڈویژنل ماڈل کالج سمن آباد،بحالی کا کام تکمیلی مراحل میں

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

اسسٹنٹ کمشنر کاکمالیہ میں امن وامان کے قیام پر اجلاس

ڈی جی زراعت کی زیرصدارت کپاس کی اگیتی کاشت کاجائزہ

دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے : عبدالرشید حجازی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ