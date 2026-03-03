صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:سپورٹس فیملی پارک میں ہلڑ بازی سے روکنے پرہوائی فائرنگ

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:سپورٹس فیملی پارک میں ہلڑ بازی سے روکنے پرہوائی فائرنگ

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سپورٹس فیملی پارک میں گالی گلوچ اورہلڑ بازی سے منع کرنے پر ملزمان کی ہوائی فائرنگ، 7نامزد 25نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ واٹر ورکس الیوالی محمد پورہ نزد گورنمنٹ مسلم عوامی ہائی سکول کے قریب واقع سپورٹس فیملی پارک میں افطار کے بعد قیس اشرف اپنے بیٹے علی خضر کے ساتھ سیر کررہا تھا کہ پارک میں موجود نوجوان ہلڑ بازی اوراونچی آواز میں گالی گلوچ کررہے تھے کہ شہری نے منع کیا جس پر نوجوان طیش میں آکر اسلحہ نکال کر ہوائی فائرنگ کرنے لگے پارک میں موجود خواتین ،بچوں اورلڑکوں نے بھاگ کر جانیں بچائیں اورباپ بیٹا کو زدوکوب کرنے سمیت تشدد کا نشانہ بناڈالا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس