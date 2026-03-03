رمضان میں گرانفروشی پر 332 گودام او ر دکانیں سیل ‘ 324 افراد گرفتار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کے احکامات اور ڈی سی گوجرانوالہ /وزیر آباد نوید احمد کی ہدایات پر ے سی/پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا یکم رمضان المبارک سے اب تک 11رمضان المبارک تک پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گراں فروشوں کیخلاف 35ہزار 304سے زائد کارروائیاں کیں۔
