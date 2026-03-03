صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:شہریوں کے ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈی سی کی کھلی کچہری

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:شہریوں کے ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈی سی کی کھلی کچہری

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)حکومت پنجاب کی ہدایت پر ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کھلی کچہری میں آنے والے لوگوں کے مسائل سنے۔

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری، ایس ڈی ای او پیرا فورس محمد آصف، تحصیلدار ندیم مسعود برتھ سمیت دیگر ریونیو افسر بھی موقع پر موجو د تھے۔ کھلی کچہری میں لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کو ریونیو مسائل کے حل کے سلسلہ میں درخواستیں پیش کیں جن کے فوری حل کیلئے احکامات جاری کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس