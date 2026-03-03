صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:ٹریفک وارڈن کے رویہ کیخلاف رکشہ ڈرائیوروں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )رکشہ ڈرائیوروں کو ٹریفک وارڈن کے ہتک آمیز رو ئیے اور ناجائز چالانوں کے خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا۔۔۔

ڈرائیوروں کے خلاف مقدمہ در ج، حافظ نزاکت ، عثمان، شہزاد کو گرفتار کر لیاگیا۔ سیالکوٹ وزیرآباد روڈ موڑ سمبڑیال کے قریب درجنوں رکشہ ڈرائیوروں نے ٹریفک کے سب انسپکٹر جاوید گھمن کے ہتک آمیز رو ئیے اوربے جا چالانو ں کے خلاف رکشے کھڑے کرکے احتجاج کیا اورٹریفک وارڈن پولیس کے خلاف نعرے بازی کی جس پر تین ڈرائیوروں حافظ نزاکت علی ، محمد عثمان اورشہزاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرلیا ۔

 

