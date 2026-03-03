صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وطن عزیز کی سلامتی کیلئے افواج کی قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں:شعیب شاہ

  • گوجرانوالہ
وطن عزیز کی سلامتی کیلئے افواج کی قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں:شعیب شاہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مسلم لیگی رہنما سید شعیب شاہ نے بیان میں کہا ہے کہ افواجِ پاکستان اس وقت سرحدوں کے دفاع کیلئے حالتِ جنگ میں ہیں۔۔۔

 تاہم اس کے باوجود ملک بھر میں شہریوں کے معمولات زندگی بلا تعطل جاری ہیں جو ہماری بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، نظم و ضبط اور اعلیٰ حکمتِ عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے ایسی باصلاحیت، دلیر اور فرض شناس فوج کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے جو ہر مشکل گھڑی میں وطن کی سرحدوں اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے وطنِ عزیز کی سلامتی کیلئے مسلح افواج کی قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس