صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی بازاروں کو یکساں ڈیزائن کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا:ڈپٹی کمشنر

  • گوجرانوالہ
مرکزی بازاروں کو یکساں ڈیزائن کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا:ڈپٹی کمشنر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے تحصیل صدر اور کامونکے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایمن آباد ماڈل بازار، کامونکے ماڈل بازار کے جاری منصوبوں، زیر تعمیر دیوان روڈ ویٹنگ ایریا اور لیڈیز پارک کی اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے خصوصی احکامات پر پنجاب بھر کی طرح گوجرانوالہ کی تمام تحصیلوں میں اہم اور مرکزی بازاروں کو یونیفارم ڈیزائن کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے ،منصوبے کے تحت سڑکوں کی از سر نو تعمیر، سیوریج سسٹم کی بہتری، دکانوں کے یکساں فرنٹ کی تعمیر اور فٹ پاتھ کی تعمیر جاری ہے تاکہ شہریوں کو بہتر اور منظم تجارتی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس