صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام مسلمانوں کو ظلم و جبر کے خاتمے کیلئے کوشش کرنی چاہیے :وقار چیمہ

  • گوجرانوالہ
تمام مسلمانوں کو ظلم و جبر کے خاتمے کیلئے کوشش کرنی چاہیے :وقار چیمہ

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی صدر یوتھ ونگ مسلم لیگ (ن)چودھری وقار احمد چیمہ نے کہا ہے کہ ا سلام کے عادلانہ نظام کا قیام ضروری امر ہے ۔۔۔۔

 آمد رمضان خداوندی کی تجدید اور خواہشات نفسانی کی نفی کرکے نفس امارہ کو شکست دینے کے عہد کا موقع فراہم کرتاہے ، رمضان کے بابرکت مہینے میں اطاعت خداوندی کی تجدید اور خواہشات نفسانی کی نفی کرکے نفس امارہ کو شکست دینے کے عہد اور نئے عزم وحوصلے کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنے کا حسین موقع فراہم کرتا ہے ،معاشرے میں تمام مسلمانوں کو مل کر ظلم وجبر کے خاتمے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوششیں کرنی چاہئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

ایم ڈی اے کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی

وہاڑی میں مردہ گوشت فروخت کرنے والے گرفتار

شہری کی فصل برباد کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی